Tragedia a Glasgow, in Scozia, un bambino di 4 anni trovato morto in casa: “Circostanze inspiegabili”, riferisce la polizia che indaga.

Un bambino di quattro anni è stato trovato morto in una casa e la polizia sta trattando la sua morte come “inspiegabile”. Il rinvenimento in una casa di Glasgow in Scozia è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 19.

La polizia afferma che la sua morte viene trattata come inspiegabile mentre vengono eseguiti gli accertamenti clinici post mortem. Non è chiaro se sul corpo del piccolo verrà anche disposta l’autopsia.

Come è morto il bambino trovato cadavere in una casa

Un portavoce della polizia scozzese ha riferito al Daily Record: “Siamo stati informati della morte improvvisa di un bambino di 4 anni intorno alle 19:00 di mercoledì 15 aprile 2020. Il dramma si è consumato su Royston Road, a Glasgow. La morte viene trattata come inspiegabile in attesa del risultato degli approfondimenti post-mortem”.

Le indagini sono in corso dunque per capire cosa possa essere successo in quella casa. Aperte finora tutte le piste, sebbene a quanto pare il piccolo potrebbe essere prematuramente deceduto a causa di un malore. Nelle prossime ore, si avranno maggiori informazioni.