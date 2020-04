Alex Britti, chi è: carriera e curiosità sul cantautore romano

Carriera e curiosità sul cantautore romano Alex Britti: chi è, successi e record, dagli esordi a Sanremo e le grandi collaborazioni.

Bluesman romano classe 1968, Alex Britti pubblica il suo primo album omonimo nel 1992 per la Fonit Cetra: il disco passa inosservato, ma non frena l’artista, che prosegue nel suo percorso.

Tra gli altri, scrive anche con Amii Stewart il brano A better day, contenuto nell’album Magic della cantante statunitense, con cui inizia una collaborazione duratura.

La lunga carriera di successi e record di Alex Britti

Nel 1996 firma con la Universal pubblicando, l’anno successivo, il singolo Quello che voglio, due anni dopo apre il concerto milanese della leggenda del blues B. B. King. Nello stesso anno, esce il singolo Solo una volta (o tutta la vita), che si colloca al primo posto delle classifiche italiane e diventa un tormentone. Il brano precede l’album It.Pop, pubblicato nell’ottobre dello stesso anno, un vero successo di vendite che fa di Alex Britti la rivelazione dell’anno. L’anno seguente approda al Festival di Sanremo vincendo nella categoria Nuove Proposte con la canzone Oggi sono io, incisa due anni dopo anche da Mina. La stessa estate è la volta di un altro tormentone, ovvero Mi piaci. Il blues resta comunque il faro a cui guardare e il 25 maggio duetta con Pino Daniele allo Stadio Olimpico di Roma. Nel 2000 pubblica il suo secondo album, La vasca, che contiene oltre al brano che dà il titolo all’album anche Una su 1.000.000. Entrambi i singoli spopolano in radio.

Nel 2001 il cantautore – forte anche di un grande successo commerciale – partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo nella categoria Big con Sono contento, classificandosi al settimo posto. Sul palco dell’Ariston suona con Ray Charles in un’emozionante interpretazione della celeberrima Nel blu dipinto di blu. Arriva la consacrazione definitiva e nel 2003 torna al Festival di Sanremo con il brano 7000 caffè, classificandosi secondo, alle spalle di Alexia. Il 2006 è l’anno del quarto Sanremo e del duetto con Edoardo Bennato Notte di mezza estate, da cui nasce anche un tour. Nel 2011, pubblica Immaturi, brano contenuto all’interno della colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese. Il cantautore e musicista negli anni ha ottenuto una forte acclamazione da parte della critica e ha duettato con molti importanti musicisti, non solo italiani: tra questi il bassista Darryl Jones, il batterista Paco Sery, il sassofonista Bob Franceschini e l’arpista Cecilia Chailly, con cui incide un fortunato disco. Il 24 gennaio 2020 viene pubblicato il singolo Brittish prodotto da Salmo.