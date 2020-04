Adriana Volpe Fabio Testi | l’ex manager di lei “Erano fidanzati”

Storia d’amore Adriana Volpe Fabio Testi tempo fa, sarebbe tutto vero. Lo racconta una persona che conosce bene sia la presentatrice tv che l’attore.

Ma Adriana Volpe è stata fidanzata con Fabio Testi o no? E con Zequila? Quest’ultimo aveva parlato di una relazione avuta 20 anni fa, suscitando la rabbia della 46enne conduttrice televisiva in diretta nel corso di una delle puntate serali del ‘Grande Fratello Vip 4’.

LEGGI ANCHE –> Adriana Volpe Magalli | “Niente condoglianze da lui | la sua una pace finta”

Ora parla l’ex agente di lei, Francesco Chiesa Soprani, che nel corso di una intervista concessa al settimanale ‘Nuovo’, ha confermato la voce per la quale almeno con Testi, la Volpe abbia avuto un flirt, ormai ben 26 anni fa. “Avvenne nel 1994. Lei aveva 21 anni e Fabio mi disse che era la sua fidanzata. Nessuna malizia da parte mia se non la volontà che la gente sappia che, oltre al presunto flirt con Antonio Zequila emerge ora un aspetto anche più interessante con Testi”. Che all’epoca di anni ne aveva 52.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Cosa c’è tra Adriana Volpe ed Andrea Denver? Lo svela lei | FOTO

Adriana Volpe Fabio Testi, l’ex agente di lei: “Dica la verità”

Soprani aggiunge: “Fabio ed Adriana si presentarono assieme ad una festa, io mi avvicinai a loro dicendo che la presenza di lei non era contemplata e quindi non era passabile di compenso. Ma Testi mi disse che era con lui e che era la sua fidanzata”. Infine l’ex manager si rivolge proprio alla donna, in maniera diretta. “Dovrebbe dire la verità. Ammettere di essere stata con Testi, che è una persona perbene, non comporta nulla di male. La gente sarà contenta di sapere come sono andate le cose”.

LEGGI ANCHE –> Marito Adriana Volpe, chi è Roberto Parli: età, lavoro, foto e carriera