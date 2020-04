Vanessa Lee Chester, chi è l’attrice de Il mondo perduto – Jurassic Park

Vanessa Lee Chester è un’attrice statunitense che deve la sua fama soprattutto a Jurassic Park. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Tutti la ricordano per il ruolo della figlia del Prof. Ian Malcolm nel film capolavoro di Steven Spielberg Il mondo perduto – Jurassic Park, ma Vanessa Lee Chester è anche molto altro. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Vanessa Lee Chester

Vanessa Lee Chester è nata a Los Angeles, negli Stati Uniti, il 2 luglio 1984 ed è un’affermata attrice. Nel corso della sua carriera ha lavorato a vari progetti, anche se, come detto, è nota soprattutto per il ruolo della figlia del Prof. Ian Malcolm nel celebre film di Steven Spielberg Il mondo perduto – Jurassic Park del 1997, nonché per quello di Becky in La piccola principessa di Alfonso Cuarón del 1995.

Tra gli altri impegni, più di recente Vanessa Lee Chester ha lavorato in televisione, apparendo in Malcolm in the Middle e The West Ring. Ha ricevuto nomination per un Saturn Award (Il mondo perduto – Jurassic Park), Image Award (Il mondo perduto – Jurassic Park), Young Artist Award (La piccola principessa) e ha portato a casa il Young Artist Award for Best Performance in a Feature Film – Supporting Young Actress (Harriet, la spia).

