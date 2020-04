Toni Servillo, chi è l’attore: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata di Toni Servillo: chi è l’attore amatissimo dal pubblico italiano, cosa sapere su di lui, la sua storia.

Vincitore di due European Film Award, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’Oro e del Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma, Toni Servillo è uno dei più amati attori cinematografici italiani viventi.

La sua interpretazione più famosa è forse quella di Jep Gambardella nel film di Paolo Sorrentino ‘La Grande Bellezza’. La pellicola è stato l’ultimo film italiano a vincere l’Oscar come miglior film straniero.

Chi è l’attore Toni Servillo, carriera e curiosità

Nato ad Afragola nel 1959, l’attore è fratello di Peppe Servillo, voce della Piccola Orchestra Avion Travel. Il suo esordio nel cinema è datato 1992, quando è nel cast di Morte di un matematico napoletano, di Mario Martone. Diventa prima presenza fissa nei suoi film, poi in quelli di Paolo Sorrentino, con cui raggiunge anche il successo commerciale nel 2008, per l’interpretazione di Giulio Andreotti nel film Il Divo. Nello stesso anno, è il protagonista di Gomorra di Matteo Garrone.

Tra il 2007 e il 2013, gira diversi film importanti e viene diretto tra gli altri anche da Marco Bellocchio, Andrea Molaioli, Roberto Andò, Stefano Incerti e Daniele Ciprì. Successivamente, le sue apparizioni cinematografiche diventano meno frequenti, ma ottiene comunque diverse nomination ai più importanti festival e premi nazionali per il cinema. Nel 2012 sta girando L’altro mare con il regista greco Theo Angelopoulos, quando questi ha un brutto incidente dal quale non si riprenderà mai più. Negli ultimi anni, è stato diretto da Igort e Donato Carrisi, recitando ancora per Paolo Sorrentino, nella pellicola Loro.