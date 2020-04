Stasera in tv | Stasera Italia, Speciale Coronavirus: anticipazioni di oggi

Stasera Italia sarà in prima serata con uno speciale dedicato al Coronavirus, condotto da Barbara Palombelli e con tanti ospiti ed esperti in collegamento

La trasmissione condotta da Barbara Palombelli, Stasera Italia – Speciale Coronavirus, terrà aggiornati i telespettatori su cosa sta accadendo nel mondo e, in particolare, nel nostro Paese. In collegamento gli esperti che ci informeranno sulla maggiore tematica di interesse pubblico.

Lo speciale di Rete 4 inizierà alle ore 21.25.

Stasera Italia sul Coronavirus

Il talk show condotto da Barbara Palombelli si dedicherà all’attualità con particolare attenzione alla politica e ai principali casi di cronaca. Data la crisi sanitaria ed economica che l’Italia sta vivendo in questo periodo storico, lo speciale si concentrerà ovviamente anche sull’epidemia dovuta al Coronavirus.

Le conseguenze economiche stanno iniziando a mettere in difficoltà non solo le grandi e piccole aziende, ma anche le famiglie. Gli ammortizzatori sociali annunciati saranno in grado di contenere l’emergenza? E, per quanto riguarda il settore terziario, quali sono le prossime mosse che il Governo Conte intende compiere?

Come di consueto, saranno molti gli ospiti in collegamento che affronteranno le tematiche legate al Covid 19. La conduttrice nelle scorse puntate ha avuto modo di intervistare il giornalista Nicola Porro, risultato positivo al virus, ma che ora fortunatamente sembra essere fuori pericolo.

Centrale sarà anche la cosiddetta fase 2, che avrà inizio il prossimo 3 Maggio. In cosa consistono le nuove norme?

Quali cambiamenti dovranno affrontare i cittadini e, soprattutto, fino a quando dovremo coesistere con il virus?

Il Ministero dell’Istruzione si sta già attivando per permettere ai ragazzi di svolgere la maturità online una realtà che, solo poco tempo fa, sarebbe apparsa come incredibile.

