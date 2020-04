Stasera in tv | Maltese – il romanzo del commissario: cast, trailer e trama

La miniserie Maltese – Il romanzo del Commissario, con cast stellare e trama tratta da una storia vera, racconta la vita di Dario Maltese, commissario che sfidò la mafia siciliana: trama del terzo episodio in onda oggi, 15 Aprile

La quarta puntata della miniserie Rai Maltese – Il romanzo del Commissario andrà in onda oggi, 15 Aprile, su Rai 2 alle ore 21.20. Dario Maltese, commissario a capo della Questura di Trapani, indagando sulla morte di un amico finisce per contrapporsi alla mafia siciliana che, negli anni ’70, sembrava essere solo un’invenzione dei giornali.

Scopriamo insieme la trama del quarto episodio della miniserie.

Leggi anche –> Stasera in tv – Alberto Angela in Meraviglie – La Penisola dei tesori

Maltese – Il romanzo del commissario

Il Commissario è sempre più convinto che lo Stato sia connivente con la mafia e che suo padre non si morto suicida. Alla fine della scorsa puntata Dario Maltese e la sua squadra arrestano in una raffineria delle saline il Marsigliese e molti dei suoi. Inoltre, il commissario riusce a convincere Giulia Melendez ad aiutarlo e rifiuta la proposta del Sindaco di diventare Questore, prendendo il posto di Saura una volta che questo sarà andato in pensione.

La proposta invece di quietare il commissario, lo spinge ad approfondire la questione della costruzione dell’aeroporto, affare in cui paiono coinvolti i Consalvo, il senatore Melendez e il Sindaco. Mendez e la famiglia Consalvo, però, finiscono per essere uccisi e a Dario Maltese resta l’onere di risolvere anche questo mistero.

Episodio 4

Nonostante le disposizioni della Procura di Marsala, Maltese e la sua squadra recuperano gli atti del notaio Colaianni. Durante l’azione gli agenti vengono coinvolti in una sparatoria con Leone e l’evento porterà il commissario a credere che si nasconda un informatore nel suo fidato gruppo. Licata ottiene da Cavasino una registrazione dell’autopsia effettuata sul padre del commissario e per questo viene ucciso da Leone e Musumeci. Dario Maltese, infine, scoprirà che la minorenne Angelica ebbe una relazione non con suo padre ma con Saura, il quale distorse tale verità per avvalorare l’ipotesi di suicidio.

Maltese | Il romanzo del commissario, cast:

Kim Rossi Stuart: commissario Dario Maltese

Claudio Castrogiovanni: commissario Gianni Peralta

Francesco Scianna: Mauro Licata

Rike Schmid: Elisa Ripstein

Enrico Lo Verso: Luciano Consalvo

Paolo Ricca: Francesco Consalvo

Pippo Pattavina: senatore Melendez

Valeria Solarino: Giulia Melendez

Filippo Luna: sindaco Lamberto Scirè

Roberto Nobile: questore Aldo Saura

Eros Pagni: procuratore Leonci

Michela Cescon: sostituto procuratore Gabriella Montano

Antonio Milo: Saverio Mandarà

Marco Leonardi: Cesare Millocca

Rosario Terranova: Ernesto Lo Giudice

Alessandro Schiavo: Lucio De Falco

Giuseppe Schillaci: Loris Misilmeri

Lollo Franco: Enea Peralta

Liborio Natali: Alessio Leone

Alfredo Li Bassi: Leoluca Musumeci

Zoe Tavarelli: Rosalia Nitto

Tullio Sorrentino: faccendiere

Francesco Colella: Gaspare Renda

Salvatore Ragusa: Nicolò Miceli

Cloe Romagnoli: Noa Maltese

Fulvio Figuccia: Gianni Peralta ragazzo

Trailer e intervista a Kim Rossi Stuart e ai protagonisti della miniserie

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI