Stasera in tv – Io e la mia ossessione, le anticipazioni del 15 aprile

Da non perdere questa sera, mercoledì 15 aprile, Io e la mia ossessione, su Real Time con la storia di Allison che mastica pezzi di pneumatici ogni giorno

Ancora un appuntamento imperdibile questa sera, mercoledì 15 aprile, con una nuova puntata di Io e la mia ossessione in onda su Real Time. Protagonista è una giovane ragazza di 25 anni di nome Allison, originaria di Atlanta, che ha una strana patologia, quella di mangiare gli pneumatici. Ogni giorno ne mangia circa 60 cm e finora, secondo alcune stime, sembra che ne abbia ingeriti circa 50 nella sua vita. In una vecchia intervista durante il programma della TLC “My Strange Addiction” ha svelato: “Le gomme degli pneumatici hanno un sapore molto chimico, un vero shock per le papille gustative. Sono incredibili!”

Stasera in tv – Io e la mia ossessione, le curiosità

Tutto è iniziato da quando era piccolissima iniziando a mangiare i piedi delle bambole di gomma. Ha continuato così fino ad arrivare alle gomme delle auto: “Sembrano carne di manzo essiccata. È tutto lavoro per le mascelle”. Inoltre, è fidanzata con un ragazzo di Sammy che possiede proprio una fabbrica di pneumatici. La sua malattia le ha provocato numerosi problemi di salute, come allo stomaco: lei cerca di mangiare soltanto pneumatici lavati e puliti continuando così con la sua ossessione. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 15 aprile 2020, su Real Time in prima serata.