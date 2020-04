Stasera in tv – Il mondo perduto: Jurassic Park, la trama e il cast

Da non perdere l’appuntamento di questa sera, mercoledì 15 aprile, in onda su ItaliaUno con Il mondo perduto: Jurassic Park: ecco la trama e il cast

Da non perdere questa sera, mercoledì 15 aprile, l’appuntamento con “Il Mondo Perduto – Jurassic Park” in prima serata su Italia 1. è il film che sarà possibile vedere stasera in tv su Italia 1. La pellicola diretta da Steven Spielberg, è il sequel di Jurassic Park e ispirato al romanzo Il mondo perduto di Michael Crichton. Il protagonista è sempre il professor Ian Malcolm, sopravvissuto all’incidente del parco. L’uomo viene nuovamente contattato dall’ex-capo della InGen, John Hammond, che gli svela che Isla Nublar era un’isola soltanto un parco per turisti. Così i dinosauri venivano creati nella vicina Isla Sorna, il cosiddetto “Sito B”.

Stasera in tv – Il mondo perduto: Jurassic Park, le curiosità

Così il suo capo vuole affidare a Malcolm un documentario da mostrare ai media per preservare la naturale destinazione dell’isola ed evitare così di portare i dinosauri sulla terraferma. Ian accetta dopo l’ok arrivato dalla sua fidanzata, la paleontologa Sarah Harding. Tra tante avventure e peripezie i due cercano di portare a termine il loro lavoro. Appuntamento a questa sera, mercoledì 15 aprile, con il film di Jurassic Park.