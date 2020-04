Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi, 15 Aprile

Chi l’ha visto?, concentrerà le sue ricerche su Luciana Martinelli, scomparsa il 4 aprile, e proseguirà l’inchiesta sull’ospedale di Alzano Lombardo: le anticipazioni di oggi, 15 aprile

Federica Sciarelli con Chi l’ha Visto? torna a occuparsi di donne e uomini scomparsi in circostanze misteriose, e torna a dedicarsi anche all’attuale emergenza dovuta al Coronavirus.

La trasmissione andrà in onda su Rai 3 ore 21.20. Scopriamo insieme cosa accadrà stasera.

Leggi anche –> Stasera in tv | Maltese – il romanzo del commissario: cast, trailer e trama

Chi l’ha Visto?, scomparsi: il caso Martinelli

Chi l’ha visto? in diretta e grazie al contributo telefonico e tramite social dato dai telespettatori cercherà di far luce sulla scomparsa di Luciana Martinelli. Della 27enne si sono perse le tracce a Roma nella notte tra venerdì e sabato 4 aprile.

Durante la scorsa puntata la segnalazione di uno spettatore ha riportato che la macchina della ragazza si troverebbe parcheggiata vicino alla scuola dove questa insegnava inglese ai bambini. La ragazza si sarebbe dunque allontanata con la propria auto da casa senza fare più ritorno? Cosa è accaduto a Luciana vicino al luogo di lavoro? Chi ha incontrato?

Con filmati e inchieste la redazione si concentrerà principalmente sul caso della giovane e su altre persone scomparse, particolarmente a rischio anche data l’emergenza sanitaria in cui versa il nostro Paese (e il mondo intero).

Il programma tornerà poi a occuparsi dell’ospedale di Alzano Lombardo, inchiesta seguita da Chi l’ha visto in prima linea sin dall’annuncio del dilagare dell’epidemia dovuta al Coronavirus. Come la presentatrice ha detto esplicitamente in trasmissione, occorre seguire con attenzione le norme emanate dal Governo Conte perché questo è un nostro dovere civico e morale in quanto cittadini, d’altra parte però lo Stato è tenuto a tutelare il nostro diritto di essere debitamente informati su cosa stia davvero accadendo nel nostro Paese.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI