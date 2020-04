Stasera in tv sul canale Cielo, 2012 – La Profezia dei Maya

Stasera in tv sul canale Cielo il film canadese 2012 – La Profezia dei Maya di Jason Bourque (2011) con A.J. Buckley, Jewel Staite e Alan Dale.

Va in onda stasera alle 21:20 su Cielo il film canadese 2012 – La Profezia dei Maya del 2011, film diretto da Jason Bourque, con A.J. Buckley, Jewel Staite e Alan Dale. Il film di fantascienza canadese tratta di come la Terra sia sconvolta da una serie di tremendi cataclismi, come predetto in un libro dello scrittore di romanzi Rupert Crane. Sarà compito di un gruppo di ragazzi cercare di salvare il mondo nell’unico modo possibile: recuperando il libro e cercando di capire gli eventi.

Il film tratta il mito apocalittico della fine del mondo secondo il calendario Maya, raccontando della morte dello studioso Rupert Crane in circostanze misteriose, mentre lavorava al suo manoscritto. Riprendono la sua ricerca un’esperta di cultura Maya e un correttore di bozze, i quali scoprono di essere al centro di un ultimo disperato tentativo per salvare la Terra. Seguono terremoti e cataclismi nelle grandi città e, con un bastone in grado di predire il futuro, i due andranno alla ricerca delle statue Maya: le uniche che possono fermare il processo. Questo film di serie B canadese del 2011 è un disaster movie puro nel suo genere.

Secondo le profezie Maya, il 21 dicembre 2012 è la data del calendario gregoriano secondo la quale si sarebbe dovuto verificare un evento, di proporzioni planetarie, capace di produrre una discontinuità con il passato: attraverso il cambiamento dell’umanità o la fine del mondo. Nessuna di queste credenze ha mai avuto fondamento scientifico.

