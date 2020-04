Stasera in tv – Alberto Angela in Meraviglie – La Penisola dei tesori

Meraviglie con Alberto Angela stasera in televisione ci condurrà in un viaggio che parte dalla visita alla Reggia di Caserta con tanti ospiti: tutte le anticipazioni

Il viaggio attraverso le meraviglie storiche e culturali italiane con Alberto Angela su Rai 1 avrà inizio alle ore 21.25. L’amato storico dell’arte ci condurrà nella Reggia di Caserta per condurci poi nel territorio delle Langhe, in Piemonte, sino al Castello di Grinzane Cavour e, infine, ad Assisi.

Scopriamo insieme gli attori che presteranno voce e presenza alla narrazione di questa storia immortale.

Un viaggio fra le meraviglie con Alberto Angela

Il fatto che questa sera in tv ci sia il programma condotto da Alberto Angela, Meraviglie – La Penisola dei tesori, dimostra come il pubblico in questo periodo abbia particolarmente apprezzato i viaggi nella storia proposti dalla prima rete. Alberto Angela torna, infatti, in prima serata dopo il fortunato ciclo Stanotte a… (Venezia, Firenze e San Pietro), con un nuovo format dedicato alla divulgazione. Le Meraviglie di Alberto Angela ci porteranno a riscoprire la bellezza della storica residenza reale dei Borboni, la Reggia di Caserta. Gli interni e i giardini della villa campana verranno rivisti attraverso gli occhi della storia e del noto attore Toni Servillo. Il protagonista di La Grande Bellezza racconterà come da bambino, per la prima volta in visita nella residenza, sia stato travolto dalla meraviglia.

Le telecamere della Rai si sposteranno poi verso il territorio delle Langhe, in Piemonte, dove si trova il Castello di Grinzane Cavour e da dove il cantautore Paolo Conte racconterà di aver tratto l’ispirazione per dar vita a molte delle sue canzoni. Alberto Angela ci porterà poi ad Assisi, tappa finale di questo viaggio nella storia italiana e luogo indissolubilmente legato alla figura di San Francesco.

Nella narrazione si unirà al conduttore l’attrice Monica Bellucci, originaria di Città di Castello.

Ospiti:

Toni Servillo;

Paolo Conte;

Monica Bellucci;

Vincenza Lomonaco

ex ambasciatrice italiana presso la sede Unesco di Parigi.

Alberto Angela conduce: Meraviglie – La Penisola dei tesori

