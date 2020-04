13enne incinta, il padre ha tre anni meno di lei: per i medici è impossibile

In Russia, una ragazza di 13 anni incinta afferma che il padre del suo bambino è un ragazzo più giovane di lei di tre anni. I medici non sono d’accordo, ritengono che non possa essere possibile.

Una studentessa russa dichiara di essere incinta, la scoperta di Darya avviene quando ha 13 anni e usa i social media per negare di aver confessato alla Polizia che il padre di suo figlio è un ragazzo più grande di lei di due anni. Il dottor Evgeny Grekov, che ha esaminato il giovane, Vanya, ritiene che non sia possibile che abbia fecondato la ragazza.

Leggi anche -> Apre la porta e trova una ragazza coperta di sangue, tragico finale

La storia di Darya ha fatto il giro del mondo ed è finita sulle televisioni nazionali quando è stato ammesso che il padre del bambino ha 10 anni. Il dottor Grekov, che ha esaminato il giovane, ha dichiarato che “non ha spermatozoi, è ancora un bambino“. L’urologo e andrologo ha inoltre ammesso di aver eseguito i test tre volte, quindi non è possibile si siano commessi errori. La giovane Darya, di Zheleznogorsk, ha dovuto poi confessare di essersi inventata la storia di Vanya per nascondere il fatto di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con un giovane di 15 anni, Stepan.

Leggi anche -> Giovane mamma morta per Coronavirus | aveva 5 figli | FOTO

La nuova versione di Darya, la ragazzina incinta

Nuovamente, però, il cambio di versione: posta sul suo profilo dove conta 60 mila followers di non conoscere nessun Stepan. Ha continuato sostenendo che non c’è stato alcun test del DNA per confermare l’identità del padre. “Vi racconterò di più, anche sul perché hanno detto che Vanya non è fertile“. Per ora Darya sostiene di essere in una relazione con Vanya, la cui madre Galina ha dichiarato: “Credo che mio figlio sia il padre, anche se magari non ha capito cos’è successo“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!