Prestito alle imprese, il ministro Gualtieri assicura: “Lunedì le erogazioni”

Il sito per fare la richiesta del prestito garantito al 100% dallo stato ieri è andato in crash, ma il ministro dell’Economia assicura che da lunedì cominceranno i pagamenti.

Dopo le problematiche legate alla domanda d’indennità sul sito dell’Inps ed al ritardo dei pagamenti, ieri il sito sul quale fare la richiesta dei 25mila euro di prestito alle imprese si è impallato. Troppi gli utenti che cercavano di fare la richiesta ed il server non ha retto la mole di flusso. Ospite ieri di ‘Porta a Porta‘, il ministro dell’Economia Gualtieri ha tranquillizzato tutti. A partire da lunedì, infatti, ci saranno le “prime erogazioni”.

Nessun problema dunque nella concessione del prestito garantito al 100% dallo stato che verrà erogato a tutte le imprese che hanno fino a 499 dipendenti. La misura, infatti, è stata approvata ieri anche dall’Unione Europea, dunque non ci saranno impedimenti o blocchi improvvisi. Intanto a partire da oggi sono stati erogati i primi bonus da 600 euro per le partite iva, Gualtieri assicura che entro venerdì 17 tutti i richiedenti riceveranno il bonus.

Prestiti alle imprese, il ministro Gualtieri: “750 miliardi di garanzia per la ripartenza”

I presti alle imprese fanno parte di un quadro più ampio di finanziamento che lo stato ha stabilito per facilitare la ripresa economica del Paese. In un mese di lockdown, infatti, la perdita di guadagno è stata pari al 9,1% del Pil annuo, rispetto all’anno precedente. Uno shock economico le cui conseguenze saranno avvertite anche durante tutto il 2021.

Sulla crisi economica, il ministro Gualtieri cerca di rassicurare gli italiani esponendo le misure messe in campo per facilitare la ripresa: “Abbiamo già avuto 75 miliardi di prestiti interessati dalla moratoria sui mutui con 664 mila domande di prestiti alle imprese che sono congelati. Inoltre sono stati sospesi ‘quasi 30 mila mutui sulla casa'”. In un secondo momento aggiunge: “se sommiamo tutte le misure dei due precedenti decreti ai 400 miliardi garantiti con il dl liquidità, siamo a circa 750 miliardi di garanzia per la ripartenza”.