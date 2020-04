Montebelluna | Ragazza svestita corre per strada | FOTO

A Montebelluna una ragazza del tutto svestita corre per le strade della cittadina, sotto gli occhi attoniti di altre persone.

Una ragazza svestita, senza nulla addosso, ha cominciato a correre in centro a Montebelluna, in provincia di Treviso. Lei è una cittadina italiana residente proprio nel comune veneto. A prestarle soccorso il responsabile della Protezione Civile locale, Antonio Netto, che ha tristemente constatato come i presenti in strada in quel momento – si spera con tanto di autocertificazione e motivazioni valide data l’emergenza Coronavirus – abbiano pensato a filmarla con i rispettivi smartphone anziché prestarle aiuto. Infatti la giovane versava in evidente stato confusionale. Subito dopo Netto l’ha affidata alle forze dell’ordine che a loro volta l’hanno scortata all’ospedale locale. per degli accertamenti. La notizia è giunta anche all’attenzione del sindaco di Montebelluna, Marzio Favero.

Montebelluna, ragazza svestita corre in strada: il sindaco se la prende con i cittadini

“La notizia del giorno non è affatto quella che una giovane donna in evidente stato confusionale abbia fatto una corsa nuda in una via della città. Bensì che dei cittadini invece di soccorrerla o di chiamare il Pronto soccorso o la Protezione Civile abbiano ritenuto divertente filmarla e fotografarla. Allo scopo di postare immediatamente le immagini e i filmati su Facebook e Whatsapp con una totale mancanza di rispetto non solo per la ragazza ma anche per la propria dignità di persone. Dopo un mese di reclusione in casa, vi sono cittadini e cittadine che stanno crollando di fronte allo stress psicologico. Probabilmente la giovane donna oggetto di attenzione avrà accumulato stress su stress. Ma non sta a noi cercare di ricostruire le cause del suo comportamento alterato né di giudicarla. Però è una vergogna che di fronte al dramma di una donna, molti cittadini e cittadine abbiano ceduto alla pruderie e al voyeurismo. Evidentemente non hanno perso un secondo per domandarsi se avrebbero gradito che ad essere oggetto di una pubblicità simile potesse essere una persona a loro congiunta o amica”.

Un comportamento da persone non rispettose della comunità

Il rimprovero del sindaco continua. “Per costoro è venuto meno qualsiasi rispetto umano o cristiano. E che dire dell’ineffabile incoscienza di quel signore che nel filmare col cellulare la corsa della donna nemmeno si è reso conto che si stava autodenunciando per guida di auto con utilizzo improprio dello smartphone. Comportamento in grado di mettere a repentaglio la sicurezza sua e di altri cittadini presenti sul luogo. Per non parlare dei social. È notorio come io abbia un cattivo rapporto con Facebook, non tanto per il mezzo in sé, quanto per l’uso che ne viene fatto. La possibilità di pubblicare in presa reale le proprie considerazioni, foto e filmati toglie spazio a quel minimo di riflessione che dovrebbe precedere qualsiasi atto comunicativo col risultato che in questo momento stanno circolando in rete filmati e immagini che ritraggono anche in volto la giovane donna. Nessuno scrupolo, nessuna censura”.

“Mettere il video sui social peggiora le cose”

“Oggi attribuiamo alla parola censura un significato solo negativo ma, come ricordava Umberto Eco, alle volte ha anche significati positivi. Perché non tutto deve essere offerto alla fruizione di un’opinione pubblica inconsapevole o senza gli strumenti adatti per interpretare gli avvenimenti. In questo momento le immagini sono anche a disposizione dei minorenni. È la dimostrazione, una volta di più, che i social non conoscendo filtri o mediazioni, consentono di dare sfogo alle pulsioni più turpi, ai sarcasmi più ignobili. Una domanda: siccome nessuno di noi è esente da errori o da comportamenti sbagliati: ci divertiremo molto se dovessimo scoprire che in internet circolano immagini o filmati che ci riguardano mentre stiamo compiendo qualcosa di cui in fase successiva potremo provare vergogna?”.

“Tutta la mia solidarietà a quella giovane”

“L’emergenza Covid-19 come tutte le altre crisi che la nostra società ha conosciuto, si pensi alle guerre del ‘900, sta portando alla luce il meglio ma anche il peggio, purtroppo. Di cosa? Di quello che come essere umani siamo in grado di esprimere, eppure dovrebbe essere ancora presente nella nostra memoria collettiva l’ammonimento del Santo. “Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”. Spero che la Polizia postale provveda nel limite del possibile a far rimuovere queste immagini e filmati. Esprimo il mio augurio alla giovane donna protagonista di questo gesto di potersi ristabilire al più presto ed esprimo la mia solidarietà ad Antonio Netto, il nostro encomiabile capo della Protezione civile, che, per essersi messo a scudo fra il corpo della giovane e i morbosi fotografi dilettanti, si trova ad essere oggetto di ironie immeritate e soprattutto, alla fine della fiera, prive di intelligenza”.

