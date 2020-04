Monica Bellucci: le foto della figlia Deva in quarantena – VIDEO

Le foto su Instagram in quarantena di Deva, figlia di Monica Bellucci e dell’attore Vincent Cassel, che è sempre più star dei social.

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e dell’attore Vincent Cassel, è sempre più star dei social. La figlia dell’attrice umbra, infatti, seguitissima su Instagram, sebbene il suo non sia un profilo ufficiale, in questi giorni di ‘noia’ legata alla quarantena, ha pubblicato diverse foto in cui gioca coi filtri.

Ai fan non è passata inosservata la foto di qualche giorno fa: la somiglianza con la madre è impressionante. La ragazza inoltre si diverse a postare immagini in cui sperimenta nuovi filtri del popolare social network.

Deva Cassel e il rapporto con la mamma Monica Bellucci

Il 2020 sembra essere l’anno giusto per Deva, che è pronta ad emergere, scrollandosi dall’ombra dei suoi genitori. Infatti l’anno è iniziato col piede giusto, come testimonial della campagna per il nuovo profumo primaverile firmato Dolce&Gabbana. La ragazza, classe 2004, ha una sorella più piccola, Léonie, nata nel 2010. Resta comunque molto legata ai suoi genitori.

Finora, va detto, la ragazza non è stata molto social e anche i suoi genitori ci hanno tenuto a tenere tutelata la sua privacy. La prima foto pubblica è apparsa due anni fa, quando la giovanissima erede della modella ha accompagnato la madre al ‘Festival di Venezia’. Ancora oggi, ha un profilo fan che è molto attivo, mentre sul suo profilo ufficiale troviamo solo due foto.