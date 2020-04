Monica Bellucci, l’attrice canta contro il Coronavirus – VIDEO

Et demain?, il brano francese contro il Coronavirus: anche l’attrice Monica Bellucci canta per raccogliere fondi per il sostegno agli ospedali.

Una serie di cantanti, attori, giornalisti, conduttori televisivi, atleti che comprendono oltre 300 celebrità in totale si sono uniti per cantare per raccogliere fondi per la Fondation des Hôpitaux de Paris / Hôpitaux de France.

Questo nel tentativo di ottenere un maggiore sostegno finanziario per i medici e gli operatori sanitari in quegli ospedali che combattono la pandemia di COVID-19.

Francia contro il Coronavirus: Monica Bellucci canta con altre star

Il Coronavirus, che finora ha causato oltre 15.000 vittime in tutta la Francia, con oltre 130.000 casi segnalati, ha colpito duramente il paese, dove finora un blocco non è riuscito a rallentare la diffusione e dove il tasso di infezione è ancora attualmente in aumento. La Francia, come praticamente tutto il mondo occidentale, ha adottato misure durissime per provare a bloccare l’epidemia.

Il brano, intitolato “Et Demain” è stato presentato qualche giorno fa in televisione e riunisce diverse star, da: Jean-Louis Aubert, Zinédine Zidane, Nicolas Canteloup, Jean Dujardin; Arthur, Marc-Olivier Fogiel, The Avener, Fabien Barthez, Benjamin Biolay, Black M, Charlotte Gainsbourg, Omar Sy e Lilian Thuram. Tra coloro che hanno partecipato all’iniziativa anche Monica Bellucci, attrice amatissima dal pubblico francese. Il brano è stato visto su Youtube da oltre un milione di utenti.