Martina Bonolis: chi è la figlia del celebre conduttore televisivo

Chi è Martina Bonolis, la figlia del celebre conduttore televisivo: carriera, curiosità e vita privata, matrimonio con Tito Garza e gravidanza.

Classe 1981, Martina Bonolis è la secondogenita del celebre conduttore televisivo, Paolo Bonolis, a cui è molto legata. Il presentatore ha avuto due storie d’amore importanti.

Leggi anche –> Paolo Bonolis presto nonno: la figlia Martina incinta – VIDEO

La prima con la psicologa statunitense Diane Zoeller, con il quale è stato sposato dal 1983 al 1988, e la seconda con l’attuale moglie Sonia Brugarelli. Dal primo matrimonio sono nati Stefano e Martina.

Leggi anche –> Ex moglie di Paolo Bonolis, chi è Diane Zoeller: età, foto, lavoro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Martina Bonolis: carriera, curiosità e vita privata

Entrambi i figli maggiori del conduttore sono convolati a nozze nel 2019, il primogenito maschio si è sposato lo scorso ottobre con la bella Candice Hansen. Martina è di tre anni più grande del fratello Stefano e ha sposato a New York un mese dopo Tito Garza. Entrambi i figli del celebre conduttore televisivo vivono attualmente negli Usa.

Al matrimonio era presente anche Sonia Bruganelli, che ha accompagnato il marito negli Usa per la circostanza speciale. Paolo Bonolis era visibilmente emozionato mentre accompagnava all’altare la figlia Martina, un momento che non dimenticherà mai. Appassionata di teatro, la giovane donna è in prima linea contro gli abusi e le violenze sulle donne.