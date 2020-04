Maltese, chi è il regista Gianluca Maria Tavarelli: vita e carriera

Conosciamo meglio la storia di Gianluca Maria Tavarelli: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del regista di Maltese

Gianluca Maria Tavarelli nasce a Torino il 27 settembre 1964. Inizia nel mondo del cinema con alcuni cortometraggi in Super8 e 16 mm. Il primo intitolato “Dimmi qualcosa di te” (1989) partecipa a numerosi festival e concorsi in tutto il mondo. Poi dal 1994 inizia al cinema con la produzione indipendente “Portami via”, che viene presentata anche alla 51ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2000 gira “Qui non è il paradiso” e nel 2003 dirige “Liberi”. Nel 2006 è protagonista cni l film “Non prendere impegni stasera“, mentre in televisione inizia a girare “Borsellino” (2004), “Maria Montessori – Una vita per i bambini” (2007), “Aldo Moro – Il presidente” (2008), “Le Cose che Restano” (2010), “Il Giovane Montalbano” (2012-2015), “Maltese – Il Romanzo del commissario” (2017)”.

LEGGI ANCHE >>> Stasera in tv | Maltese – il romanzo del commissario: cast, trailer e trama

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Maltese, chi è il regista Gianluca Maria Tavarelli: vita privata

Divorziato. Ha una figlia di nome Zoe che è diventata attrice anche di molte sue pellicole: inoltre, è stata protagonista in Se devo essere sincera.