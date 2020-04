Luciana Martinelli, chi è la 27enne sparita nel nulla a Roma

Conosciamo la storia di Luciana Martinelli, la ragazza di 27 anni che è scomparsa a Roma tra venerdì e sabato 4 aprile: la ricostruzione della vicenda

Luciana Martinelli è la ragazza di 27 anni scomparsa a Roma nella notte tra il 3 e il 4 aprile. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe litigato con i familiari prima della sua sparizione come svelato durante il programma Chi l’ha Visto? L’ultima volta che è stata vista indossava un cappotto color verde militare e dei jeans: la giovane ha un tatuaggio sulla spalla sinistra che raffigura una zampina di cane. Proprio in questi giorni Luciana stava seguendo un corso online per educatore cinofilo: dopo l’allarme è stato ritrovata l’auto, una Volkswagen Up nera con sedili rossi, dopo alcune segnalazioni.

Luciana Martinelli, le curiosità

Insegnante di lingue per bimbi, avrebbe i documenti ma ha lasciato sul sedile il telefono cellulare e le chiavi dell’auto. Come riportato da Corriere.it tutto sarebbe nato dopo una lite in famiglie: “E’ stata vista in un market a Fleming. Il caso della 27enne sparita dalla sua abitazione dopo una lite con i familiari si è spostato adesso al Flaminio”.