Jett, il figlio morto di John Travolta e di sua moglie Kelly Preston, è ancora vivo nella memoria dei suoi affranti genitori.

Kelly Preston e suo marito John Travolta ricordano il loro figlio morto, Jett, che morì giovanissimo nel 2009. Il ragazzo perse improvvisamente la vita il 2 gennaio di quell’anno a soli 17 anni di età nel corso di una vacanza con la famiglia alle Bahamas.

L’attore e la moglie lo trovarono privo di vita all’interno del bagno del resort in cui soggiornavano e pochi dettagli sono emersi in merito a questa tragedia. Ora i due hanno scritto un post in occasione del compleanno di Jett, che sarebbe avvenuto il 13 aprile. Lui avrebbe compiuto 28 anni. “Buon compleanno Jett, ti vogliamo bene”, si legge sul profilo Instagram della Preston. Invece John Travolta ed il figlio morto appaiono in una foto in bianco e nero sul profilo del celebre interprete di ‘Grease’ e de ‘La Febbre del Sabato Sera’. Lui dichiarò a ‘Us Weekly’ qualche anno fa che la scomparsa di Brett è “la cosa più devastante mai capitata nella mia vita”.

John Travolta figlio morto, lui e la moglie accusati di negligenza nelle cure per via di Scientology

Sia Travolta che la moglie ricevettero delle accuse di negligenza nel fornire le giuste cure a Jett, in quanto questo pare andasse a cozzare con i dogmi di Scientology, dei quali entrambi facevano parte. Il giovane era affetto da autismo e secondo questa stramba dottrina, tale patologia andrebbe curata con dei riti speciali anziché con la medicina. Kelly Preston ha postato sempre su Instagram un messaggio importante. “Ho un posto speciale nel mio cuore per quelli con autismo e bisogni speciali. E invio amore ad alcune delle mie persone preferite al mondo. Mio figlio Jetty era una delle anime più giocose e meravigliose che si potessero incontrare. Amate tutti coloro che soffrono di autismo e hanno bisogni speciali in tutto il mondo…”.

