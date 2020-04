Federica Pellegrini scende in campo contro il Coronavirus – VIDEO

C’è anche Federica Pellegrini tra i personaggi noti che hanno deciso di scendere in campo in queste settimane contro il Coronavirus.

La campionessa azzurra di nuoto Federica Pellegrini, simbolo dello sport a livello mondiale, ha deciso di scendere in campo contro il Coronavirus, come hanno fatto in queste settimane molti suoi colleghi.

La campionessa ha messo all’asta cuffiette e occhialini che ha indossato in vasca in questi anni, ma non solo. Sono diversi i cimeli che sono stati battuti all’asta in tempi record. Nella collezione anche pannelli fotografici autografati, messi a disposizione dall’agenzia fotografica Deep Blue Media.

L’iniziativa della campionessa del nuoto azzurro andava a raccogliere fondi per finanziare l’ospedale Giovanni XXIII da Bergamo, il più colpito dall’emergenza sanitaria. L’asta ha avuto un risultato straordinario, con oltre 60mila euro raccolti in un paio d’ore e si è svolta nella factory di Rossorame, azienda di abbigliamento per la quale la Pellegrini ha fatto da indossatrice. L’iniziativa è stata condotta da Frank Matano, comico amico della nuotatrice. Insieme li abbiamo visti di recente nella giuria di Italia’s Got Talent.