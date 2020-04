Eleonora Daniele sfoga il suo dolore su Instagram: “Una dura perdita”

La conduttrice Rai Eleonora Daniele ha voluto condividere tutto il proprio dolore su Instagram per la morte dell’amico e collega.

Come un fulmine a ciel sereno, ieri pomeriggio è giunta la notizia della scomparsa di Franco Lauro, stimato giornalista televisivo ed amatissimo volto Rai. A quanto pare il commentatore sportivo, noto a tutti gli appassionati di calcio e non solo, è stato colto da un infarto fulmineo e non è stato possibile salvargli la vita. Ad ottobre avrebbe compiuto 59 anni.

Giunto alla Rai a metà degli anni’80, quando era ancora ad inizio carriera, negli ultimi 30 anni Lauro è stato una presenza costante nella televisione pubblica. Chiunque lo abbia conosciuto ne ha ammirato la dedizione al lavoro e la competenza nella gestione delle telecronache e delle dirette. Nelle scorse ore sono giunti non a caso i messaggi di cordoglio dei colleghi, profondamente toccati dalla sua scomparsa.

Eleonora Daniele posta il proprio cordoglio per Franco Lauro

Ai tanti messaggi di cordoglio e stima apparsi sui social in queste ore si somma quello di Eleonora Daniele. La conduttrice di ‘Storie Italiane‘ ha voluto in questo modo esprimere il proprio dolore per la scomparsa del collega e manifestare la propria stima: “Un giornalista , un amico , un grande professionista , una persona speciale . Una notizia terribile quella della sua scomparsa , una dura perdita per tutti quanti noi . #ciaofranco❤️ #francolauro”.

Al cordoglio dei colleghi ieri si è aggiunto quello dell'Emittente pubblica che ha scritto: "Un giornalista , un amico , un grande professionista , una persona speciale . Una notizia terribile quella della sua scomparsa , una dura perdita per tutti quanti noi . #ciaofranco❤️ #francolauro". Tra le società calcistiche, la prima a ricordare Franco è stato il Napoli che sulle sue pagine ufficiali l'ha salutato in questo modo: "(la società sportiva) si unisce al dolore della famiglia Lauro per la scomparsa del caro Franco, illustre professionista del mondo del calcio".