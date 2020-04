Coronavirus, nuovo tampone per Dybala. Ecco come stanno Rugani e Matuidi

Tamponi negativi per il difensore italiano e il centrocampista francese, che possono finalmente uscire dalla quarantena per il Coronavirus.

“Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”. E’ quanto si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus. Buone notizie, dunque, anche se è ancora presto per cantare definitivamente vittoria.

I calciatori con il fiato sospeso per il rischio Coronavirus

Il club bianconero ha voluto condividere le ultime, positive novità relative ai due giocatori di Sarri. A questo punto, non resta che attendere gli sviluppi della situazione per Paulo Dybala, l’altro giocatore bianconero risultato positivo. Rugani, lo ricordiamo, è stato il primo giocatore della serie A a risultare positivo al Coronavirus.

La Juve, intanto, ha tenuto a dare comunicazione della piena guarigione dei due calciatori che, insieme a Dybala, erano risultati positivi al Coronavirus dopo i tamponi. Sia Rugani che Matuidi non hanno più traccia del virus nel loro corpo: il doppio controllo con esito negativo ne è la prova provata. Ed è un bellissimo “gol”.

