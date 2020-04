Coronavirus, grigliata in carcere a Firenze per agenti e famiglie

Grigliata di Pasquetta in carcere a Firenze per agenti di polizia penitenziaria e loro famiglie: infrante norme su emergenza Coronavirus.

Polemiche sta scatenando una foto apparsa sul quotidiano toscano La Nazione che mostra una grigliata di Pasquetta, organizzata nel cortile del carcere di Sollicciano a Firenze. Il tutto, a quanto pare, senza preoccuparsi dell’emergenza Coronavirus.

Nel giorno in cui arriva la notizia di oltre 20 contagiati nel penitenziario di San Vittore a Milano, tra detenuti e poliziotti, da Firenze ecco giungere foto destinate a scatenare polemiche.

Grigliata in carcere a Pasquetta: polemiche contro gli agenti

“Ero all’oscuro di tutto e ho già fatto partire un’inchiesta interna per capire come si siano svolti i fatti”, sono le parole del direttore del carcere Fabio Prestopino, che a quanto pare non era in loco nel giorno di Pasquetta. Secondo alcune informazioni, oltre agli agenti di polizia penitenziaria hanno partecipato alla grigliata anche alcuni familiari, compresi anche bambini, una circostanza che viene smentita da Prestopino.

La polemica è legata soprattutto al fatto che questo evento sia avvenuto in un momento particolare, sia per le norme di contenimento anti Coronavirus imposte dal governo Conte, sia per il fatto che appena qualche giorno dopo l’inizio dell’emergenza nelle carceri italiane vi furono violente proteste dei detenuti.