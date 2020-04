Coronavirus: in Europa c’è chi ha già riaperto le scuole

In Europa c’è chi ha già riaperto le scuole dopo un mese di blocco a causa del Coronavirus: il caso Danimarca, bambini sotto gli 11 anni in classe.

I bambini fino a 11 anni stanno tornando in asili e scuole in tutta la Danimarca, poiché il governo di questo Paese diventa il primo in Europa a ridurre le restrizioni legate al Coronavirus sull’istruzione.

Il primo ministro Mette Frederiksen ha dato il benvenuto ai bambini che sono tornati a scuola nella capitale Copenaghen. La Danimarca è stata tra i primi paesi in Europa a imporre un blocco, con le scuole chiuse il 12 marzo. Un mese dopo, è ora pronta a ripartire.

Il caso Danimarca: il primo Paese d’Europa a riaprire le scuole

I tassi di infezione in Danimarca sono stati bassi, ma i critici avvertono che la strategia è rischiosa. “Siamo tutti un po’ nervosi e dovremo assicurarci di attenerci alle norme igieniche”, ha detto alla BBC Elisa Rimpler del BUPL, l’Unione danese per la prima infanzia e gli educatori della gioventù. Ha quindi proseguito: “Durante il giorno abbiamo molte mani che dobbiamo lavare. Non abbiamo maschere e dobbiamo tenerci a distanza l’una dall’altra, quindi è un compito molto difficile.

La mossa della Danimarca è arrivata mentre il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen ha definito mercoledì una tabella di marcia per una graduale revoca delle restrizioni, ma ha chiarito che non era un segnale per agire immediatamente. Ha definito le condizioni chiave che comportano una significativa riduzione della diffusione di Covid-19, capacità nel sistema sanitario, sorveglianza e monitoraggio. Altri Paesi hanno alleggerito le misure di lockdown, compresa l’Italia, ma nessuno in Europa si era esposto in materia di istruzione.