I genitori montano un castello gonfiabile in giardino per i loro figli, purtroppo la struttura costa la vita ad un bambino morto in circostanze tragiche.

Una tragedia con un bimbo morto, legata in maniera indiretta alla pandemia da Coronavirus in corso in tutto il mondo, ha avuto luogo in Sudafrica. La piccola vittima si chiamava Pedre ed aveva 11 anni.

I suoi genitori, Paul e Rhodine de Beer, gli avevano comprato un castello gonfiabile da montare in giardino e che funzionava anche tramite irrogazione elettrica, con un generatore installato poco vicino. Lo stesso ne garantiva infatti il gonfiaggio. Mentre stava giocando con la sorellina Anele, di 5 anni, Pedre è inciampato proprio nel generatore, mentre i due correvano in giardino. I genitori riferiscono di avere visto il loro bimbo tremare in maniera inconsulta, probabilmente a causa di una forte scossa elettrica che lo ha investito. Purtroppo il personale sanitario, giunto entro pochi minuti dall’incidente, non ha potuto fare nulla per salvare il bambino morto già subito dopo questo tragico imprevisto.

Bambino morto, il dolore di tantissimi

Sui social network stanno arrivando ancora oggi dei messaggi di cordoglio da parte di parenti ed amici. Un conoscente della famiglia riferisce che quella del castello era parsa una bellissima idea per impedire ai bambini di piombare nella noia. Purtroppo però è successo questo incidente di estrema gravità. Le forze dell’ordine del posto indagano sull’accaduto, ancora non si sa cosa sia accaduto. Si pensa ad un corto circuito oppure ad una dispersione di elettricità.

