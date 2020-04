Aurora Ramazzotti sotto attacco: “Ti ricordavo diversa, tra alcol e altro…”

Aurora Ramazzotti è stata attaccata pesantemente sui social dalla influencer Chiara Nasti, che si è risentita di un commento lasciato dalla figlia d’arte.

La nota influencer Chiara Nasti ha pubblicato ieri uno scatto su Instagram in cui è al volante di una macchina lussuosa. Nella descrizione scrive: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”. Il messaggio è stato considerato da molti provocatorio e ha causato molte critiche in rete.

Sono stati in tanti a criticare il post della Nasti, ma la influencer non si è lasciata infastidire, tutt’altro. Ha infatti stampato alcune critiche e le ha incollate su un rotolo di carta igienica. Sotto a questo filmato è intervenuta Aurora Ramazzotti, lasciando l’emoticon con l’omino che si batte la fronte con una mano. Questo gesto non è stato preso per niente bene da Chiara, che ha risposto direttamente ad Aurora scrivendo: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e meglio che non mi dilungo!”. Questa è una provocazione che riguarda la vita privata della figlia di Eros e di Michelle Hunziker.

La risposta di Chiara Nasti, che su Instagram 1 milione e 700 mila followers, conta ha suscitato moltissime reazioni da parte dei fans, che si sono schierati dal lato della Ramazzotti, avendo trovato di cattivo gusto una tale insinuazione sulla vita privata della ragazza.

