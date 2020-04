Antonella Elia: “Col Grande Fratello Vip è finita la mia carriera” – VIDEO

Parole amare di Antonella Elia, intervistata dal settimanale ‘Chi’: “Col Grande Fratello Vip è finita la mia carriera, mi sono esposta troppo”.

“Penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”. Queste le prime parole di Antonella Elia, intervistata dal settimanale ‘Chi’ alla fine dell’avventura al Grande Fratello Vip.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, l’attacco di Antonella Elia: “Una vigliacca”

La soubrette sottolinea che non si sente la favorita di Alfonso Signorini: “Ne sarei onorata, ho bisogno di essere amata e protetta come facevano Corrado, Vianello e Mike Bongiorno. Ma mi ha fatto dei caz….ni colossali e sono uscita contro Sossio Aruta. Non mi ha favorita”.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Antonellia Elia attacca Clizia: “Ecco com’era”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Grande Fratello Vip, Antonella Elia confessa di aver fatto amicizia con Adriana Volpe, ma intanto diverse sono state le problematiche con le altre donne della casa. “Rita Rusic dice che sono anaffettiva, invece mi attacco alle persone e immagino che abbiano verso di me una preferenza. Per questo mi arrabbio se poi non penso sia così”, chiarisce. Poi sulle accuse di avercela con le donne: “Se si parla della Lessa, della Marini e di Licia, sì. Ma da sempre difendo le donne, la bellezza e la dignità”.