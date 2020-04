Annalisa criticata dopo l’uscita dell’ultimo singolo: “Non sei più la stessa”

Il singolo ‘Houseparty’ di Annalisa ha fatto il debutto da qualche ora e già divide la community tra chi lo adora e chi lo trova eccessivamente commerciale.

Da un paio d’anni a questa parte Annalisa si è definitivamente lanciata nel firmamento delle popstar italiane. La cantante uscita da ‘Amici‘ ha deciso di cambiare stile, aggiungendo una commistione di influenze moderne ai suoi testi sempre pregni di significato. Il mix di linguaggio simbolico, ritmi ballabili e narrazioni d’amori non sempre corrisposti ha permesso all’artista di guadagnarsi la ribalta.

In questa fase di quarantena, Annalisa ha deciso di fare esordire il suo ultimo singolo ‘Houseparty‘. La canzone è piaciuta alla maggior parte della sua fan base, ma ci sono alcuni che le contestano la decisione di buttarsi su un genere troppo commerciale. Tra i commenti critici si legge: “Dove sei davvero? Non sei più quella di una volta”; oppure: “Con oggi termina il mio amore primordiale per Annalisa. Mi sono stancato. Mi ascolto ‘Senza riserva’ per ridare dignità a quello che è stata”; e ancora: “Ho ascoltato il nuovo singolo di Annalisa. Dire che ormai è diventata a metà strada fra Baby K e la Dua Lipa dei poveracci è troppo?”.

Le fan di Annalisa difendono la cantante dalle critiche

Alle critiche non ha risposto l’artista, bensì le sue fan più accanite che l’hanno difesa a spada tratta dai detrattori. C’è chi ricorda ai critici che bisogna prima ascoltare l’album per intero e solo successivamente giudicare la direzione intrapresa: “Vorrei ricordare che come singoli escono sempre canzoni commerciali mentre le perle di Annalisa rimangono chiuse nell’album”.

C’è poi chi mette in dubbio che i detrattori siano fan delusi, sottolineando come probabilmente si tratti di persone che criticano il lavoro della cantante per partito preso o per generare flame sulla rete: “Comunque ora vi lamentare, ma la verità è che Annalisa non l’avete mai apprezzata e ora la rimpiangete. Ma tutto a posto?”.