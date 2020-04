Il pranzo pasquale di Alessia Marcuzzi finisce nella bufera – VIDEO

Continuano le polemiche sul pranzo pasquale di Alessia Marcuzzi, che domenica scorsa avrebbe invitato a mangiare con lei anche i suoi genitori.

Bufera su Alessia Marcuzzi per il pranzo di Pasqua: la conduttrice televisiva ha postato una foto della tavola imbandita che ha fatto storcere il naso a molti. In tempi di Coronavirus, ogni spostamento è vietato e quel pranzo per 7 persone non è andato giù.

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi nella bufera: ecco cosa ha fatto il giorno di Pasqua

A nulla sono valse le sue giustificazioni: “La tavola è apparecchiata per sette. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi”.

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi si scatena in salotto: il ballo travolgente

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In tanti, nonostante le giustificazioni, hanno continuato in queste ore con le polemiche. Diversi hater, ma anche Selvaggia Lucarelli, la quale ha sottolineato come “mi pare che [Alessia Marcuzzi] abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro”, hanno proseguito negli attacchi alla conduttrice. Qualcuno osserva: “Se avessi saputo che si poteva fare pranzo con i propri genitori che vivono in un’altra casa, li avrei fatti venire”.