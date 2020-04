Voli low cost: le offerte segnalate dal motore di ricerca JetCost per il dopo quarantena. Cosa bisogna sapere.



Molte compagnie aree si stanno preparando per ripartire con i propri voli una volta terminata la quarantena imposta dell’epidemia ci Coronavirus, sebbene non ci siano ancora delle certezze su come e quando si potrà tornare a volare in sicurezza.

Sappiamo che in Italia il cosiddetto lockdown con la chiusura dei locali pubblici e della gran parte delle attività lavorative, e le misure di distanziamento sociale, è stato prorogato di altre due settimane, da dopo Pasqua al 3 maggio. Ma se i dati non migliorano, e il miglioramento è ancora molto lento soprattutto in Lombardia, dove i numeri sono ancora troppo alti, c’è il rischio concreto di una ulteriore proroga della misure. Inoltre, anche se alcune restrizioni verranno eliminate o allentate, le riaperture saranno graduali e non tutte le attività potranno riaprire subito o se lo faranno saranno ancora sottoposte a molte limitazioni.

Per quanto riguarda i viaggi, sopratutto sui mezzi di trasporto pubblico, come treni, aerei, traghetti e navi, ancora ci sono numerose incognite ed è altamente probabile che siano l’ultimo settore a ripartire. Non a caso, diverse compagnie aeree, come Ryanair hanno deciso di sospendere i loro voli anche per tutto il mese di maggio.

Forse i voli riprenderanno a giugno, ma non sappiamo quando, come e con quali regole. Alcuni Paesi europei hanno allentato le restrizioni già dopo Pasqua. In Spagna sono riprese alcune attività lavorative, Macron ha annunciato la fine del lockdown in Francia per l’11 maggio, con la riapertura graduale anche delle scuole, ma con i confini ancora chiusi. I Paesi europei continuano a procedere in ordine sparso, anche perché l’epidemia non sta agendo allo stesso modo dappertutto. In Italia, anche se al 3 maggio dovessero riaprire alcune attività al pubblico, per i viaggi ci sarà ancora da aspettare a lungo.

Nel frattempo, le compagnie aree, soprattutto low cost, stanno lanciando le loro offerte sui voli low cost per il dopo emergenza, alcune con previsioni più ottimistiche sul periodo di ripresa dei voli. In ogni caso con la possibilità di cambiare la prenotazione se il proprio volo dovesse essere cancellato.

Qui di seguito vi segnaliamo le offerte proposte dal sito web di ricerca di voli JetCost, del gruppo Lastminute.com.

Voli low cost: le offerte da JetCost dopo la quarantena

Il motore di ricerca di voli economici JetCost ha pubblicato sul suo sito web le offerte di voli low cost in programma già a fine maggio. Si tratta di voli di diverse compagnie aeree in partenza dai principali aeroporti italiani e diretti verso destinazioni europee ma anche internazionali.

La data indicativa di ripresa dei voli è fissata al momento al 29 maggio, un venerdì, l’ultimo weekend del mese che da noi è collegato anche con il ponte del 2 giugno. Una data che va ben oltre la fine del lockdown in Italia, prevista al 3 maggio, almeno per il momento, ma decisamente ottimistica sulla ripresa dei viaggi in aereo. Non è escluso comunque che qualche volo, anche sul breve raggio, possa riprendere per quel giorno, con tutte le misure di sicurezza, se non altro per i viaggi di lavoro.

Le offerte segnalate partono dai 25 euro di un volo, di sola andata da Roma per Parigi; al prezzo di 26 euro per la partenza da Bologna. Poi è segnalato un volo da 36 euro, sempre sola andata, da Tirana (capitale dell’Albania) a Milano oppure da 40 euro (sola andata) da Milano a Marrakech. In offerta anche un volo da 28-30 euro da Milano per Ibiza e da 80 euro, sempre sola andata, da Milano a Mykonos. Segnalati anche i voli in partenza da Roma e diretti a Santo Domingo, a partire da 304 euro.

Sono molte località di vacanza proposte, per la prossima estate, con la speranza che il turismo possa riprendere almeno in parte e con tutte le misure di sicurezza sanitaria.

