Supermercati Coronavirus: da oggi cambiano gli orari di apertura – VIDEO

Coronavirus, nuove regole per i supermercati: da oggi cambiano gli orari di apertura con prolungamento oltre le 19.00, ma non solo.

In base al Dpcm del 10 aprile da oggi viene previsto l’ampliamento delle fasce orarie per gli esercizi commerciali, compresi quindi i supermercati. Questo avviene al fine di evitare situazioni di affollamento.

Provvedimenti del genere – che però non saranno uguali in tutte le Regioni – intendono anche evitare contatti tra le persone presenti. Il principio dovrebbe avere validità in tutti gli esercizi commerciali che saranno aperti dal 14 aprile.

Il condizionale è d’obbligo perché non tutte le Regioni si adegueranno e anche questo ha provocato qualche polemica. Resteranno comunque ovunque in vigore gli ingressi contingentati, sempre con l’obiettivo di rispettare il distanziamento sociale. Inoltre, per gli esercenti, c’è anche l’obbligo di pulire due volte al giorno i locali commerciali. Da parte dei clienti, invece, arriva l’obbligo di indossare guanti monouso per l’acquisto di generi alimentari. I negozi, inoltre, dovranno fornire gel disinfettante anche accanto alle casse e ai sistemi di pagamento. Gli stessi supermercati ed esercizi commerciali sono inoltre obbligati a fornire ai loro dipendenti le mascherine.