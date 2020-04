Stasera in tv – Il ciclone, la trama e il cast del film di Pieraccioni

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 14 aprile, con il film “Il ciclone”: ecco tutte le curiosità e la trama del film di Leonardo Pieraccioni

Appuntamento da non perdere su Italia 1 questa sera, martedì 14 aprile, in prima serata con il film del 1996 “Il ciclone” di Leonardo Pieraccioni, che è anche il protagonista della pellicola. Troviamo nel cast l’attrice e modella colombiana Lorena Forteza, Tosca D’Aquino, Massimo Ceccherini, Paolo Hendel, Sergio Forconi, Alessandro Haber e Natalia Estrada. Il protagonista della pellicola sarà il ragioniere Levante, che vive in provincia e non ha un ottimo rapporto con le donne. Vive insieme a suo padre Osvaldo, al fratello Libero e alla sorella segretamente lesbica Selvaggia. Si occupa di essere contabile di diverse aziende del suo paese toscano. Entra in contatto così con l’erborista Carlina, da sempre innamorata di lui. Per puro caso nel suo casolare arrivano cinque stupende ballerine di flamenco: le ospita e così Levante impazzisce per Caterina, mentre la sorella Selvaggia di Penelope.

Stasera in tv – Il ciclone, le curiosità

Quando poi il gruppo deve ripartire per la Spagna si ritrovano all’hotel Cavour, dove le ragazze dormono per il loro soggiorno italiano. La stessa Caterina litiga con il suo fidanzato in maniera furiosa e così Levante ne approfitta la conduce in giro per Firenze, vivendo una notte infuocata. Levante volerà da lei in Spagna ed avrà un figlio di Gino, come suo nonno. Appuntamento da non perdere, questa sera martedì 14 aprile, in prima serata su ItaliaUno con il film “Il ciclone”.