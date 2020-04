Stasera in tv – Animali fantastici e dove trovarli, trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera con il film, Animali fantastici e dove trovarli, in onda su Canale5: ecco tutte le curiosità sulla pellicola

Ancora una puntata imperdibile questa sera, martedì 14 aprile, con il film su Canale5 in prima serata, “Animali fantastici e dove trovarli”. La storia è ambientata nel lontano 1926 con Newt, che termina un viaggio in giro per il mondo per cercare e documentare una straordinaria gamma di creature magiche. Così si ferma a New York per una pausa. Tutto sembra andare nel verso giusto fino a quando No-Maj (termine americano per Babbano) di nome Jacob lascia una valigetta nel posto sbagliato, e per la fuga di alcuni degli Animali Fantastici, che sarebbero capaci di causare problemi sia nel mondo magico che in quello babbano.

Stasera in tv – Animali fantastici e dove trovarli, curiosità

Nel cast del Premio Oscar Eddie Redmayne troviamo Katherine Waterston nel ruolo di Porpentina detta Tina Goldstein, futura moglie di Newt. Lavora insieme alla sorella Queenie, Alison Sudol, presso il MACUSA, il Ministero della Magia americano. Jacob, interpretato da Dan Fogler, sarà l’unico babbano ed è un ex soldato della Prima Guerra Mondiale. Ron Perlmam sarà un goblin misterioso, mentre Colin Farrell è Percival Graves, braccio destro del presidente del mondo magico a stelle e strisce. Jon Voight è Henry Shaw Sr.