Sean Penn, tamponi gratis contro il Coronavirus – VIDEO

L’impegno dell’attore Premio Oscar Sean Penn e della sua associazione per Los Angeles: tamponi gratis contro il Coronavirus.

Diverse star internazionali si stanno mobilitando contro il Coronavirus: tra loro c’è Sean Penn. L’attore premio Oscar sta seguendo l’esempio di altre celebrità di Hollywood, primo tra tutti il suo collega Leonardo DiCaprio.

La solidarietà in queste settimane sta impegnando tanti su più fronti. Nei giorni scorsi, era emerso l’impegno di Lady Gaga, che ha organizzato una raccolta fondi e messo in piedi un concerto in streaming contro il Coronavirus con molte star internazionali.

L’impegno contro il Coronavirus di Sean Penn

L’organizzazione di soccorso fondata dall’attore premio Oscar, Sean Penn, in questi giorni ha collaborato con l’ufficio del sindaco di Los Angeles Eric Garcetti e con i vigili del fuoco della città per distribuire tamponi per il COVID-19 gratuiti a coloro che presentano sintomi qualificanti. Ha spiegato Sean Penn che spera che il programma possa “salvare vite umane”. La sua organizzazione senza fini di lucro è intervenuta per aiutare a ricostruire Haiti dopo il terremoto del 2010 e il devastante uragano Matthew. Ora però gli Usa hanno bisogno di lui e Sean Penn non si tira indietro.

Finora, CORE, l’organizzazione di Sean Penn, ha fornito oltre 6.500 test gratuiti dal 30 marzo. L’organizzazione opera in quattro siti e gestirà una nuova sede a Los Angeles a partire dalle prossime ore. Circa 60 dipendenti e volontari lavorano in California, tra cui 10 volontari del Peace Corps. Il primo cittadino di Los Angeles ha ringraziato Sean Penn per l’impegno: “Stiamo lavorando a stretto contatto con questi straordinari partner per espandere l’accesso e accrescere la capacità – e siamo grati a tutti coloro che si sono impegnati per rafforzare questo lavoro”.