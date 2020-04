Lutto nel mondo del Cinema: morta l’attrice de ‘La piovra’ Patricia Millardet

Il mondo del Cinema piange la scomparsa di una delle sue più brillanti protagoniste: Patricia Millardet è morta a Roma per un attacco cardiaco.

Ancora un lutto nel mondo dello spettacolo: dopo la morte di Jay Benedict ed Allen Garfield, il mondo del cinema saluta anche un’attrice che abbiamo imparato ad amare in Italia con una delle prime serie cult del nostro Paese. Ieri pomeriggio, nel suo letto dell’ospedale San Camillo di Roma si è spenta Patricia Millardet, attrice francese di adozione italiana nota sopratutto per il suo ruolo ne ‘La Piovra’.

Leggi anche ->Lutto nel mondo del cinema: Jay Benedict muore per il Coronavirus

Secondo quanto si apprende la bella e brava attrice di Mont-de-Marsant è deceduta a causa di una crisi cardiaca improvvisa. I medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita ma alla fine si sono dovuti arrendere e ne hanno dichiarato il decesso. Sembra che la morte dell’attrice non sia collegata alla pandemia che ha colpito il mondo negli ultimi mesi.

Leggi anche ->Morto Allen Garfield: l’attore di Hollywood aveva contratto il Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Patricia Millardet ed il desiderio di tornare a Mont-de-Marsant

Trasferitasi a Roma per dare un’accelerazione alla sua carriera d’attrice, Patricia era riuscita nell’intento quando è stata scelta per recitare nella serie cult della Rai, ‘La Piovra’. I fan della serie la ricorderanno nel ruolo dell’integerrimo magistrato Silvia Conti, recitato dal 1989 fino al 2001. Sin dalla fine degli anni ’80, Patricia ha abitato a Roma, divenendo di fatto un’italiana d’adozione. In cuor suo, però, sentiva la nostalgia per le coste, la brezza e le dune di sabbia della sua Mont-de-Marsant, paesino marittimo che si affaccia sul Mare del Nord e che è attorniato dai Pirenei. Aveva già deciso di tornarci, ma quel desiderio non lo ha potuto realizzare.