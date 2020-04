Lascia l’auto davanti casa dei genitori e scompare nel nulla: paura per...

Lauren Paterson è stata vista l’ultima volta ieri a Uddingston, vicino a Glasgow. Poi di lei si sono perse le tracce. Ora per la 26enne si teme il peggio.

Sono partite nelle scorse ora le ricerche di una giovane donna scomparsa la cui automobile è stata trovata abbandonata fuori da un supermercato. Lauren Paterson, 26 anni, è uscita lunedì mattina verso le 10 (ora locale) dalla casa dei suoi genitori a Uddingston, vicino a Glasgow, in Scozia. Poi di lei si sono completamente perse le tracce.

L’ultimo avvistamento della 26enne

Come accennato, la Mercedes bianca di Lauren è stata trovata questo pomeriggio fuori da un negozio ScotMid. La famiglia e gli amici della 26enne hanno ora condiviso un appello online mentre cercano di rintracciarla.

Pal Robyn Wilson ha scritto su Facebook: “La mia amica Lauren Paterson è scomparsa. È stata vista l’ultima volta alle 10 di ieri mattina a casa dei suoi genitori a Uddingston. La sua auto è stata trovata oggi… Se qualcuno ha visto o sentito Lauren e ha qualche informazione, preghiamo di contattarci al più presto”. Il post è stato presto condiviso quasi 10.000 volte nel giro di 4 ore.

Il padre di Lauren, Gary, è sconvolto ma ha trovato la forza di condividere il suo numero su un gruppo locale Facebook, scrivendo: “Ciao, sono qui oggi per chiedere se qualcuno ha visto mia figlia scomparsa ieri nella zona di Uddingston. Il suo nome è Lauren Paterson se avete qualsiasi informazione potete contattarmi o chiamare la Polizia al 101 grazie”.

Anche la sorella di Lauren, Louise, ha condiviso un link all’appello su Facebook: “Se hai notizie da Lauren, ti preghiamo di contattarci”. E Craig Pringle, cugino di Lauren, ha twittato: “Mia cugina Lauren Paterson è scomparsa a Uddingston o nei dintorni. Posso chiedere i miei seguaci un RT, per favore”. La polizia scozzese ha confermato che sono in corso indagini per rintracciare la donna scomparsa e segnalata dispersa alla polizia oggi pomeriggio.

