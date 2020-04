Il ciclone, che fine ha fatto Natalia Estrada e come è oggi

Stasera in onda Il ciclone, film del 1996 di Leonardo Pieraccioni, con Natalia Estrada. Il film ha lanciato la showgirl spagnola, dandole molta popolarità. Vediamo cosa fa oggi.

Oggi martedì 14 aprile alle 21:20, in prima serata va in onda su Italia 1 il film del 1996 Il ciclone, prodotto dalla casa Cecchi Gori Group. Tra i protagonisti troviamo Leonardo Pieraccioni, che ne ha curato anche la sceneggiatura e la regia. Insieme all’attore toscano, protagonista anche di Ti amo in tutte le lingue del mondo e Finalmente la felicità, l’attrice e modella colombiana Lorena Forteza, Tosca D’Aquino, Massimo Ceccherini e Natalia Estrada.

Natalia Estrada, in particolare, ha raggiunto il successo grazie al film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni, che le ha dato la popolarità. Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni duemila ha lavorato molto in Mediaset, conducendo varietà come Il Quizzone e La sai l’ultima?, al fianco di Gerry Scotti. Ha inoltre partecipato alla sit-com di Enzo Iachetti, Il mammo. Ha seguito la sua passione per la musica incidendo un EP e partecipando al Festivalbar del 1997 con il brano Banana y Frambuesa, la versione in spagnolo di Banane e lampone di Gianni Morandi. Dal 2004, però, ha abbandonato la carriera televisiva per dedicarsi alla sua grande passione: l’equitazione. Nel 2006 ha fondato l’Italian Western Academy, un’associazione per la promozione dell’equitazione americana, partecipando anche a competizioni internazionali.

Ha scelto di sparire dai teleschermi quando ha conosciuto Andrea Mischianti, il suo attuale marito. I due lavorano insieme al loro maneggio vicino Asti. Inoltre, grazie alla figlia Natalia Junior, che ha avuto insieme all’ex marito Giorgio Mastrota, è anche nonna del piccolo Mario.

