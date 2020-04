Il Ciclone, Lorena Forteza irriconoscibile: ecco come è diventata

Lorena Forteza è stata una delle protagonista del celebre film di Pieraccioni “Il ciclone”: vediamo il cambiamento dell’attrice sensuale

Vi ricordate di Lorena Forteza? L’attrice e modella colombiana, che ha preso parte al film di Leonardo Pieraccioni “Il ciclone”. Protagonista femminile all’interno del cast, possedeva un fisico mozzafiato con sensualità latina. Lo stesso attore-regista l’aveva così notata dopo una pubblicità per una linea di scarpe sportive nel 1996 attraverso l’emittente commerciale. Successivamente la decisione di affidarle il ruolo della danzatrice, Caterina, nel film interpretato anche da Natalia Estrada. Nel settembre 1997 è stata ritratta per l’edizione italiana del mensile Playmen.

Il Ciclone, Lorena Forteza: ecco come è diventata

In una vecchia intervista Leonardo Pieraccioni ha rivelato: “Lorena aveva vent’anni e non resse il successo che la travolse”. Nel corso degli anni è aumentata di taglia per poi arrivare nel 2002 a diventare modella e testimonial di una casa di moda specializzata in abiti femminili di taglia extra-forte. Successivamente ha chiesto aiuto nel 2004 al programma “Bisturi! Nessuno è perfetto” dopo i problemi di peso a cui ha dovuto fare caso. Soltanto un anno dopo è tornata nel mondo dello spettacolo partecipando al film “Il mondo è meraviglioso”, nel ruolo di Elena Martinez.