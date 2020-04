Franco Lauro: cordoglio per la morte del giornalista – VIDEO

Cordoglio per la morte del noto giornalista sportivo Franco Lauro, deceduto per un arresto cardiaco oggi a Roma: il dolore di chi lo conosceva.

Il noto giornalista sportivo Franco Lauro è deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto. Avrebbe compiuto 59 anni a ottobre ed era un volto storico della Rai, dove aveva iniziato a lavorare giovanissimo, a metà anni Ottanta.

Il suo decesso ha scioccato tutto l’ambiente e sono centinaia i messaggi di cordoglio già giunti in queste ore. La Rai in particolare ricorda il “giornalista poliedrico, appassionato del proprio lavoro, esperto di calcio e di pallacanestro”, che per anni è stato “voce del basket e volto di Raisport”.

Nel messaggio di cordoglio della televisione pubblica si legge: “Con la sua scomparsa il mondo del giornalismo sportivo perde un professionista esemplare ed una persona di grande sensibilità e gentilezza”. Cordoglio anche da parte del Napoli, che “si unisce al dolore della famiglia Lauro per la scomparsa del caro Franco, illustre professionista del mondo del calcio”. Il giornalista aveva condotto anche le trasmissioni Domenica Sportiva e Novantesimo Minuto, oggi è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione romana.