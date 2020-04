Elena Morali, gravissimo lutto: “Mi è presa malissimo”

La nota soubrette Elena Morali ha confidato ad i suoi fan su Instagram di aver perso una persona cara della famiglia e di vivere l’attuale momento malissimo.

Elena Morali, bellissima showgirl, è solitamente molto attiva sui social, ancor di più in questo periodo in cui, come tutti, è costretta a rimanere in casa per la quarantena. Ha fatto rumore, dunque, che la neo fidanzata di Luigi Favoloso sia rimasta in silenzio social per diversi giorni. I fan hanno cominciato a chiedersi se le fosse capitato qualcosa di brutto e nel primo post pubblicato dopo la pausa questa sensazione è stata confermata.

Rispondendo ai propri fan, la Morali ha rivelato di aver perso a causa del Coronavirus una persona cara. A quanto pare si tratta di un parente, ma la showgirl non è entrata nel dettaglio e non ha specificato di chi si tratta. Lo sfogo inizia con la seguente frase: “Oggi a me è presa malissimo perché non sai esattamente quando ti danno la data per ricominciare la tua vita”. Quindi è proseguito con una difesa preventiva dagli haters: “E adesso tanti intelligenti mi diranno guarda che tutta questa cosa è stata fatta apposta perché ci sono persone che muoiono, te ne sbatti”.

Elena Morali: “Voglio tornare a lavorare”

A dimostrazione che questa crisi sanitaria l’ha colpita personalmente, infatti, Elena spiega che nei giorni scorsi il suo silenzio è stato motivato da un lutto in famiglia. Quindi ha continuato il suo sfogo sulla situazione di clausura dettato dalla quarantena: “Il fatto è che penso se siamo chiusi da un mese e il contagio, a Milano soprattutto, non diminuisce, la gente cosa deve fare? Arrivare a suicidarsi per depressione o per liti familiari o perché non hanno soldi per mangiare?”. La showgirl conclude il post scrivendo: “Raga io voglio tornare a lavorare“.