Coronavirus: pediatra positivo a Battipaglia, chiuso il reparto – VIDEO

Pediatra positivo al Coronavirus a Battipaglia, chiuso il reparto: si tratta di una donna originaria di Cava De’ Tirreni, screen in corso.

Il reparto di pediatria di Battipaglia, in provincia di Salerno, è stato chiuso nelle scorse ore, a causa di un caso di Coronavirus. A restare colpita dal Covid-19 è stata una pediatra che opera nel suddetto reparto.

La pediatra in questione era originaria di Cava De’ Tirreni, ma in servizio presso l’ospedale battipagliese. Per tale ragione, è arrivata la decisione del direttore sanitario della struttura campana, Mario Minervini.

Questi ha dovuto emanare una nota di “temporanea sospensione di tutte le attività di Pediatria”. In questo modo, sarà possibile effettuare il tampone e lo screen di controllo non solo al personale dell’ospedale che opera in reparto, ma anche a ogni eventuale contatto. Non sono noti i numeri del contagio, né se la pediatra fosse stata in regolare servizio negli ultimi giorni.