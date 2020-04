Coronavirus, nuovo studio e previsione choc: “Ecco fino a quando durerà”

Secondo un’équipe di ricercatori dellʼUniversità di Harvard i contagi da Coronavirus potrebbero andare avanti molto più a lungo di quanto immaginato finora.

Secondo uno studio pubblicato appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Science dalla Scuola di salute pubblica T. H. Chan dell’Università di Harvard, la quarantena da Coronavirus andrà avanti “a singhiozzo” ancora a lungo: stime alla mano, durerà almeno fino al 2022. Identica proroga si prospetta dunque per le misure di distanziamento sociale. Senza farmaci specifici e vaccini, infatti, e con l’allentamento delle restrizioni, il Covid-19 tornerà periodicamente fino al 2025.

Leggi anche –> Scuole Coronavirus: probabile riapertura a settembre – VIDEO

Leggi anche –> Coronavirus, ha record di multe: “Voglio sentirmi libero”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La simulazione della “curva” del Coronavirus

Tutte le simulazioni curate dai ricercatori, frutto di un modello matematico, dimostrano che il contagio da Coronavirus rischia di riprendere non appena verranno allentate le restrizioni in vigore. Ciò detto, in questa fase ogni previsione andrebbe presa con le pinze. E resta tuttora difficile ipotizzare oggi cosa ci riserverà il futuro (anche prossimo). Sui calcoli incombe infatti un’incognita fondamentale ma ancora tutta da definire: la durata della protezione conferita dagli anticorpi anti-Covid19. Proprio per tale motivo i ricercatori rimarcano la necessità di eseguire al più presto studi sierologici sulla popolazione.

Leggi anche –> Vaccino coronavirus, il virologo Giulio Tarro: “Non serve, non è l’Ebola”

EDS