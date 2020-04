Coronavirus Italia: diretta Conferenza Stampa 14 aprile – VIDEO

Alle 18.00 la conferenza stampa giornaliera con i dati della Protezione Civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia del 14 aprile.

Nella giornata di ieri si sono registrati 566 decessi e 1.224 guariti. Il dato più pesante è sempre quello delle morti della Lombardia: 240 decessi. Ma nella Regione, i nuovi contagi sono 428, praticamente un terzo di quelli di ieri.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 14 aprile

Per quanto riguarda le singole Regioni, alcune stanno vedendo dei progressi importanti: nelle Marche, ad esempio, sono stati effettuati 436 tamponi e appena 45 sono quelli positivi, ovvero poco più del 10% contro il 17,1% di ieri. 38 sono i nuovi casi, con 4 decessi, in Friuli Venezia Giulia, mentre in Puglia si registrano appena 53 positivi su ben 1.149 testi effettuati. Il dato pugliese testimonia come al Sud il contagio è sempre più isolato.

Sempre nel Sud Italia, ad esempio, appena 28 sono i nuovi casi in Calabria. Al Centro, in Toscana si rilevano 137 nuovi casi e 20 decessi, con un lieve incremento dei ricoverati. 143 casi con 16 decessi invece nel Lazio, mentre a Roma i nuovi casi sono 26, in calo rispetto ai giorni scorsi. C’è una nuova vittima in Umbria, dove anche oggi si è registrato un solo positivi e quindi continua a calare il numero dei positivi totali.