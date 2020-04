Bonus Vacanze per incentivare i viaggi in Italia: cos’è e cosa sappiamo

L’Italia comincia a ripensare ad una ripartenza. Una fase due che, come ha dichiarato il Presidente Conte, sarà di convivenza con il virus. Un momento in cui diverse attività ripartiranno, ma con dei precisi limiti e delle precise condizioni di distanziamento sociale che dovranno essere rispettate. Per quanto riguarda il settore del turismo chiaramente la situazione è grave. Se molte regioni, in primis Liguria e Abruzzo hanno dato il via libera alla iniziale sistemazione degli stabilimenti balneari, ci si chiede di quanto sarà il crollo e si parla anche di 50 milioni di presenze in meno. Come riporta TTG, però, pare che arrivi il Bonus Vacanze e che possa in qualche modo aiutare il turismo di vicinanza che, pare, sia il nuovo trend per l’estate 2020.

Bonus Vacanze: cos’è e cosa sappiamo

Come abbiamo già riportato più volte, si parla per l’estate 2020 e anche per i mesi autunno-inverno di un turismo domestico. Le persone prediligeranno spostamenti vicino a casa, magari anche solo per un weekend cercando di evitare i luoghi troppo affollati. Proprio in quest’ottica arriva il bonus vacanze che non è il voucher di rimborso per i viaggi cancellati.

Bonus solo per chi sceglie le vacanze in Italia

Il Governo, infatti, varerà nei prossimi giorni un decreto che comprende circa 60 miliardi per la ripartenza e di questi, 30 miliardi andranno alla garanzie statali, e altri 30 verranno distribuiti per aumentare i bonus per gli autonomi e le partite iva. 5 miliardi pare che saranno destinati al turismo per finanziare però il Bonus Vacanze destinato, come ha dichiarato Bonaccorsi, a chi sceglierà vacanze in Italia per questa estate.

Come potrebbe essere erogato?

Sono solo ipotesi, ma questo Bonus Vacanze potrebbe essere erogato come credito di imposta da sfruttare per la dichiarazione dei redditi 2021, ma la Bonaccorsi sa che sarebbe meglio dare un bonus in contanti alle famiglie. Si parla comunque di circa 300 euro a prescindere dal tipo di durata della vacanza. Come abbiamo già anticipato, si tratta solo di idee. A oggi nessuna delle informazioni che abbiamo in merito a questo Bonus Vacanze è confermata.

Ci muoviamo sulla sottile linea delle ipotesi, ribadiamo. Dovremo vedere come e cosa deciderà il Governo in questo senso nei prossimi giorni e come questo Bonus Vacanza possa aiutare sia i turisti che le realtà di imprese locali.