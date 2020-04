Benedetta Rossi, la food blogger replica all’hater – VIDEO

La food blogger Benedetta Rossi, star di Instagram, replica all’hater e la sua risposta diventa virale: cosa le hanno detto e la replica.

Un commento apparso sulla pagina della food blogger Benedetta Rossi non è passato inosservato. Un utente ha scritto: “Non potete capire quando mi infastidisce sta cretina. La sua falsa genuinità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa”.

Il commento ha ricevuto diversi like, ma la food blogger autrice di Fatto in casa da Benedetta non è stata a guardare e ha replicato in maniera decisa all’hater.

Queste le sue parole: “Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB… Alla faccia del cazzo a me sembra un ritrovo di bulli frustrati… comunque stacce fratè… il cretino sei tu”. Inutile dire che gran parte del popolo del web si è schierato in maniera decisa con la food blogger, che è amatissima. Luisanna Messeri ritiene “esagerata” la replica, ma Benedetta Rossi ne ha anche per lei: “Prima di dire “esagerata” prenditi del “cretina” “cessa” “orrenda” “Inutile” “schifosa” e molto altro in pubblico…con 200 persone che si incitano a branco…poi vedi se resti ironica o (soprattutto da donna) mi dai ragione”.