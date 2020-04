Conosciamo meglio la storia di Eddie Redmayne: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attore di Animali fantastici e dove trovarli

Eddie Redmayne nasce a Londra il 26 gennaio 1982. Studia presso l’Eton College per poi passare a corsi di storia dell’arte al Trinity College di Cambridge. Inizia a lavorare in teatro presso il National Youth Music Theatre con il suo esordio nel 2002 ne La dodicesima notte di William Shakespeare. Nel 2005 vince l’Evening Standard Award per il miglior esordiente, mentre un anno dopo arriva il suo esordio al cinema con il film Symbiosis – Uniti per la morte. Ottiene così il riconoscimento con i suoi ruoli in The Good Shepherd, Savage Grace, Elizabeth: The Golden Age, Marilyn e piace molto per il suo canto per Les Misérables. Nel 2010 si aggiudica un Tony Award e un Olivier Award per il suo ruolo nel dramma Red. Infine, è stato protagonista del film The Danish Girl di Tom Hooper. Poi nel 2015 recita in Animali fantastici e dove trovarli con l’interpretazione del “magizoologo” Newt Scamander.

Animali fantastici e dove trovarli, chi è Eddie Redmayne: vita privata

Nel 2014 si sposa con Hannah Bagshawe, sua compagna dal 2012: la cerimonia avviene in Inghilterra. Attualmente la coppia ha due figli, Iris Mary Redmayne, nata nel 2016, e Luke Richard Redmayne, dato alla luce nel 2018.