Animali fantastici e dove trovarli, chi è Ezra Miller: età, foto, carriera

Conosciamo la storia di Ezra Miller: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attore protagonista in Animali fantastici e dove trovarli

Ezra Miller nasce a Wyckoff il 30 settembre 1992. All’età di 6 anni si esibisce all’anteprima americana dell’opera contemporanea di Philip Glass White Raven. Frequenta la Rockland Country Day School e la The Hudson School. Debutta come attore nel 2008 nel film Afterschool. Successivamente recita in City Island (2009) e nella serie televisiva Californication: ha preso parte per due stagioni nella serie Royal Pains nel ruolo di Tucker Bryant. Nel 2012 è presente in Noi siamo infinito con Logan Lerman e Emma Watson, poi diventa il batterista e il cantante della band newyorkese Sons of an Illustrious Father. Nel 2016 recita nella pellicola in Animali fantastici e dove trovarli e poi in quello Animali fantastici – I crimini di Grindelwald nel 2018.

LEGGI ANCHE >>> Stasera in tv – Animali fantastici e dove trovarli, trama e cast

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Animali fantastici e dove trovarli, chi è Ezra Miller: vita privata

Si è sempre definitivo una queer come ha svelato in un’intervista: “Non mi identificherei come gay, sono attratto per la maggior parte da “lei”, ma sono stato con molte persone e sono aperto all’amore, dovunque esso sia. Non sono innamorato di nessuno in particolare”. Nel giugno 2011 è stato indagato per possesso di droga, poi l’accusa è stata poi fatta cadere da un giudice: Ezra è stato condannato a pagare $600 per due citazioni di condotta disordinata.