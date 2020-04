Alessia Marcuzzi nella bufera: ecco cosa ha fatto il giorno di Pasqua

E’ finita al centro di un vero e proprio polverone Alessia Marcuzzi, rea di aver trascorso la Pasqua in famiglia. Sulla questione è intervenuta severamente anche Selvaggia Lucarelli.

Nuova virulenta – è il caso di dirlo – polemica su Alessia Marcuzzi. La nota conduttrice è finita al centro di una bufera dopo aver mostrato domenica scorsa la tavola apparecchiata per il pranzo di Pasqua con numero di coperti era superiore a quello dei membri della famiglia. Ai suoi follower ha il dettaglio non è sfuggito e ben presto la “bomba” è deflagrata.

Alessia Marcuzzi ha poi spiegato di aver trascorso la Pasqua insieme ai suoi genitori e si è difesa da sola tra i commenti su Instagram dalle violente accuse. Va da sé che in tempi di quarantena tutti avrebbero dovuto trascorrere la Pasqua in casa, ma senza coinvolgere persone esterne allo stretto nucleo familiare. L’Alessia Nazionale, invece, si è concessa uno strappo alla regola e ne ha pagato le conseguenze sui social.

La grave leggerezza di Alessia Marcuzzi

“La tavola è apparecchiata per sette – ha spiegato Alessia ai suoi accusatori -. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi”. Ma non è bastato a “salvarla” dalle polemiche.

Sulla vicenda è anche intervenuta niente meno che Selvaggia Lucarelli: “Alessia ha raccontato da sola nel suo profilo da milioni di follower quello che ha fatto. Non devo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro”. A buon intenditrice…

